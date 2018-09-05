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Общество

Памятную доску Марку Евтюхину на фасаде псковской школы №5

5 сентября 2018 года, 16:11

5 сентября в Пскове на фасаде средней общеобразовательной школы №5 открыли памятную доску командиру 2-го парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Марку Евтюхину. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Решение об установке мемориальной доски Марку Евтюхину было принято депутатами городского парламента на очередной 13-й сессии Псковской городской Думы 18 июля 2018 года.

Фото предоставлено пресс-службой городской админстрации.
Напомним, вся армейская жизнь будущего Героя России Марка Николаевича Евтюхина прошла в составе Псковской дивизии ВДВ, к 1998 году он дослужился до командира второго батальона 104 полка. За 13 лет он побывал во многих горячих точках, на его счету командировки в Киргизию и Азербайджан, Армению и Афганистан, Югославию.

31 января 2000 года Марк Евтюхин в составе батальона прибыл в Чечню. В феврале 6-я рота, взвод 4-й роты и разведгруппа 104-го парашютно-десантного полка, а с ними комбат Марк Евтюхин выдвинулись для выполнения задачи - занять высоты 776 и 705,6 рядом с Улус-Кертом, чтобы перекрыть уход разрозненным бандитским группам, оказавшимся в окружении, из Аргунского ущелья в Дагестан.

Солдаты и офицеры сдерживали отряды боевиков на протяжении 19 часов, будучи окружёнными с трёх сторон. К утру бой перешёл в рукопашную схватку. После нескольких ночных атак к утру в живых осталось лишь несколько человек. Понимая, что дело сделано, они сообщили свои координаты, вызывая на себя огонь артиллерии.

Похоронен Марк Евтюхин вместе с другими бойцами на псковском городском кладбище «Орлецы-2».

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