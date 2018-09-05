Торговые точки на привокзальной площади в Пскове приведут к единому стилю

Специалисты Отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова в рамках подготовки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году провели рабочую встречу с владельцами нестационарных торговых объектов, расположенных на площади около железнодорожного вокзала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе встречи обсуждался порядок и сроки проведения реконструкции торговых точек. Согласно проекту специалистов, все объекты должны быть приведены к единому стилю.

Предприниматели, в соответствии с заключенными договорами, обязаны произвести реконструкцию торговых павильонов в срок до 1 декабря 2018 года.