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Общество

Кинологов и водителей приглашают на службу в полицию Пушкиногорского района

5 сентября 2018 года, 14:15

ОМВД России по Пушкиногорскому району приглашает на работу граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, не судимых, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего или высшего, отслуживших в Вооруженных силах России, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Заработная плата от 22 000 рублей. Предоставляются основной и дополнительные (за стаж службы и ненормированный служебный день) отпуска. Имеется возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД. Принятые на службу сотрудники пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Имеющиеся вакансии:

- младший инспектор (кинолог);

- водитель-сотрудник.

Обращаться по адресу: п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.32-А, каб.302 (отдел кадров, телефон: 2-20-13)

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