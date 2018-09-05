Специалисты подготовят проект реставрации церкви Нерукотворного Образа в Пскове

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации заключила государственный контракт на проектирование восстановительных работ в церкви Нерукотворного Образа, расположенной на улице Первомайской в Пскове. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Проектная организация выполнит инженерные исследования, подготовит конструктивные и архитектурные решения по реставрации храма, сформирует перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Стоимость работ составит 2,5 млн рублей.

Церковь Нерукотворного Образа — памятник архитектуры 15–17 веков федерального значения — построена из известняковой плиты, имеет одну главу и мощный одноапсидный и безстолпный четверик. Декоративный барабан украшен луковичным куполом и металлическим крестом. Храм имеет оригинальную композицию благодаря несимметричной звоннице — она сдвинута к юго-западной части стены. Светелка и керамический пол южного придела не имеют аналогов в архитектурном наследии Пскова. Внутри церкви сохранились старинные фрески, одна из них изображает равноапостольную княгиню Ольгу. После долгих лет забвения нуждается в реставрации.

Также областным властям в лице врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова удалось привлечь внимание Министерства культуры к восстановлению еще одного памятника архитектуры — церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района.