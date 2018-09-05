Кражу денег и банковских карт из шкафчика раздевалки раскрыли в Великих Луках

В Великих Луках раскрыли кражу денег и банковских карт из шкафчика раздевалки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В полицию обратилась 25-летняя местная жительница, она заявила о краже кошелька. Свои вещи утром девушка оставила в шкафчике подсобного помещения столовой на улице Промышленной, а вечером того же дня обнаружила - из рюкзака пропал кошелек. Ущерб потерпевшей составил более 5000 рублей, а также - банковские карты и документы.

Сотрудникам уголовного розыска удалось по горячим следам установить подозреваемого в краже. Ею оказалась 20-летняя работница столовой, где было совершено правонарушение. Девушка дала признательные показания, часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело.