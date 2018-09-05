Рекордное количество целевиков из Псковской области поступило в медвузы страны

В текущем году в медицинские высшие учебные заведения России по целевым направлениям от Псковской области поступило рекордное число абитуриентов – 119 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лидерами по числу целевиков стали медицинские организации Пскова и Великих Лук, а также Невельского, Порховского, Островского, Бежаницкого, Опочецкого и Пушкиногорского районов.

Всего по целевому направлению в медвузах страны учится 421 студент из Псковской области. Больше всего обучающихся в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете и Смоленском государственном медицинском университете.

Кроме того, на специализацию в ординатуру в этом году поступили 28 человек.