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Общество

Рекордное количество целевиков из Псковской области поступило в медвузы страны

5 сентября 2018 года, 10:57

В текущем году в медицинские высшие учебные заведения России по целевым направлениям от Псковской области поступило рекордное число абитуриентов – 119 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лидерами по числу целевиков стали медицинские организации Пскова и Великих Лук, а также Невельского, Порховского, Островского, Бежаницкого, Опочецкого и Пушкиногорского районов.

Всего по целевому направлению в медвузах страны учится 421 студент из Псковской области. Больше всего обучающихся в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете и Смоленском государственном медицинском университете.

Кроме того, на специализацию в ординатуру в этом году поступили 28 человек.

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