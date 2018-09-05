Впервые за 80 лет в Опочецкой школе капитально отремонтируют кровлю

В Опочецком районе капитально отремонтируют кровлю средней школы № 4 и устроят систему отопления в детском саду № 1. На эти цели будет направлено более 6,2 млн рублей из федерального бюджета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средняя школа располагается в двух зданиях 1939 и 1995 годов постройки, соединенных переходом. С момента основания кровля ни разу капитально не ремонтировалась. Делали только текущий ремонт, местами меняли прохудившийся шифер.

В ходе капитального ремонта шифер на крыше заменят на металлочерепицу, а также оборудуют водосточную систему, которой раньше никогда не было. В старом здании также полностью заменят перекрытия.

В детском саду планируется демонтировать дровяные печи и установить полноценную систему отопления с подключением к центральной сети. Кроме того, в каждую группу будут заведены системы водоснабжения и канализации, которые ранее были лишь на кухне. Необходимая сумма на подключение к центральным сетям (порядка 800 тысяч рублей) будет выделена из бюджета Опочецкого района.

Отметим, что средства на ремонт кровли поступили в регион благодаря работе врио губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром.