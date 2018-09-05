Зампрокурора области собирает вопросы от жителей Невельского района

В сентябре заместитель прокурора области старший советник юстиции Борисенко Виктор Анатольевич организует личный прием граждан в Невельской межрайонной прокуратуре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Встреча пройдет по адресу: г. Невель, ул. Герцена, д. 16.

Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 14 сентября 2018 года необходимо обратиться к и.о. Невельского межрайонного прокурора Журавлевой Вере Витальевне с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.