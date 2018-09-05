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Культура

Праздник Золотой осени состоится в Детском парке в день выборов 9 сентября

5 сентября 2018 года, 09:34

В воскресенье, 9 сентября, в Детском парке состоится концертная программа «Золотая осень – 2018», которую откроет в 12.00 Псковский русский народный хор под управлением заслуженного работника культуры России Ирины Федоровой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Далее перед псковичами и гостями города выступят артисты хора русской песни «Радуга», хореографического ансамбля «Лада». В 19.30 начнется концертно-развлекательная программа, представленная участниками проекта «Команда-2018», с выступлением молодежных коллективов, музыкальных исполнителей и поэтов из Псковской области: танцевального коллектива «Хоть отбавляй», студии танцев PARA*DOIS, молодежных коллективов из Великих Лук, Алены Shine, Маруси Привольной, и других.

Кроме того, на территории Детского парка с 10.00 до 17.00 будет проходить народная ярмарка, где можно будет купить сувениры, изготовленные псковскими мастерами.

Напомним, в этот же день, с 08.00 до 16.00, на ул. Пушкина будет работать ярмарка выходного дня.

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