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Культура

Не связывать дату премьеры с днем выборов попросили создатели псковского «Ревизора»

4 сентября 2018 года, 17:40

В Псковском театре 4 сентября состоялся промо-показ для журналистов и студентов театрального курса отрывка «Ревизора» в постановке Петра Шерешевского. Спектакль 6 сентября откроет очередной театральный сезон. На пресс-конференции после показа арт-директор театра Андрей Пронин отметил, что впервые за несколько лет сезон открывается премьерой.

По форме спектакль представляет собой синтез театрального искусства и кино. По сцене перемещаются несколько операторов-актеров с камерами. Картинку сразу с нескольких аппаратов монтируют на большом экране над сценой в режиме реального времени. Полотно то распадается на несколько планов, то становится цельным. Каждый спектакль будет иметь собственный монтаж, неизменными останутся только акценты, расставленные режиссером. Петр Шерешевский назвал свою постановку попыткой онлайн-кино.

«Внимание зрителя сосредоточено на экране, а не на сцене – поворот, который заставляет эмоционально включиться», - уверен режиссер.

Лексику Гоголя создатели спектакля постарались максимально сохранить, однако действие перенесли в нынешние реалии. Так, о визите ревизора городничий узнает из сообщения в «Телеграмме», который виснет – понятное дело, какое ведомство постаралось. А сам городничий просит почтмейстера вскрывать переписку. Не знать бы, кто автор, так можно подумать, что пьесу писали на основе сообщений информагентства.

«Актуализируем сознательно, - говорит Петр Шерешевский. - Берясь за такую остро социальную пьесу, невозможно говорить о том, что было 200 лет назад. Россия остается точно такой же, а может и весь мир, черт его знает».

Создатели спектакля попросили не связывать выбор пьесы и дату премьеры с предстоящими 9 сентября выборами.

«Мы театр. Мы не занимаемся политикой, - утверждает Дмитрий Месхиев. - Мы искусством занимаемся. Совсем не задумываемся над тем, выборы сейчас или другие политические веяния. Ревизор всегда звучит актуально, и не устарел совсем. Петр Шерешевский приехал к нам из Петербурга и 100% не знает фамилию начальника города. Не надо думать, что мы провели политинформацию. Это вы связываете героев Гоголя с местными персоналиями».

«Мне кажется, прекрасно, если зритель, сидя в зале, узнает в персонажах себя и своих близких, - уверен Петр Шерешевский. - В какой бы эстетике спектакль не рассказывался, главное зацепить зрит на крючок: это про меня, это мои грехи и несовершенства».

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