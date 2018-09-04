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Культура

Сделать буфет модным местом планирует новый директор Псковского театра

4 сентября 2018 года, 16:28

Во время каникул Псковский театр драмы обзавелся новым директором. Им стала Людмила Цишковская. «Театральный человек», как ее отрекомендовал худрук театра Дмитрий Месхиев. Предыдущее место работы Людмилы Цишковской – Центр драматургии и режиссуры в Москве.

«Много лет я была директором разных театров. Но академического театра среди них еще не было, - отметила она на пресс-конференции 4 сентября. - Меня многие вещи в Пскове радуют. Очень радует команда. Люди замечательные, все большие профессионалы. Впечатление очень хорошее от театра и от города. От того, как замечательно стоит театр, он очень красив. Мне кажется, это предмет гордости для псковских зрителей. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы псковские зрители узнали всю красоту того, что здесь происходит. Профессиональный рейтинг Псковского театра очень высок, считаю большой честью приглашение сюда. Планы у меня большие, энергии много. Будем работать».

Для популяризации театра Людмила Цишковская планирует использовать «совершенно замечательное» расположение здания.

«Сюда приятно приходить. Есть помещение буфета, которое используется очень мало, - обратила внимание новый директор театра. – И есть проблема с недостатком обратной связи. Должно быть в городе место, где варится творческий бульончик, затеваются проекты. Такое место должно быть в буфете тетра, чтобы больше смыкаться со зрительским интересом. Это делает площадку модным местом. Опыт не новый. Все европейские театры имеют такие места, где происходит жизнь. Очень важно для театра иметь друзей. Мы со зрителями должны быть союзниками».

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