Вакансии дознавателя, инспектора ДПС и участкового открыты в Порховском районе

Отдел Министерства внутренних дел РФ по Порховскому району Псковской области приглашает граждан для трудоустройства на должности:

- участкового уполномоченного полиции;

- инспектора по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД;

- государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД;

- инспектора дорожно–патрульной службы ГИБДД;

- оперуполномоченного направления экономической безопасности и противодействия коррупции;

- дознавателя;

- оперуполномоченного отдела уголовного розыска.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, преимущество предоставляется гражданам, получившим высшее юридическое образование, отслужившим в ВС РФ, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Наш адрес: 182620, г. Порхов Псковской области, ул. Пушкина, д. 43.

Телефон для справок: 8 – 811 – 34 – 21334