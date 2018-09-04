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Общество

Грибник из Струго-Красненского района провёл неделю в лесу и остался жив

4 сентября 2018 года, 16:17

Стражи порядка обнаружили мужчину, который 29 августа ушел за грибами из деревни Могутово и заблудился. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

О пропаже человека в полицию сообщил его сосед. Полицейские незамедлительно организовали работу по поиску и спасению грибника. К мероприятиям подключились сотрудники МЧС и добровольцы из местного населения.

Сегодня потерявшийся мужчина был обнаружен полицейскими на лесной дороге примерно в 10 километрах от места жительства. Он был истощен, но от медицинской помощи отказался. В настоящее время грибник доставлен домой.

Полиция напоминает гражданам, что при сборе грибов и ягод в лесном массиве необходимо помнить о мерах личной безопасности и способах ориентирования на местности. Людям пожилого возраста не рекомендуется ходить в лес в одиночку.

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