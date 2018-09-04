За незаконную торговлю на нарушителей в Пскове составили административные протоколы

В Пскове проведены очередные рейды по пресечению незаконной торговли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В течение августа проверяющие выезжали в район Маяка (Рижский пр., 40-б, 42) и к гипермаркету «Семейный Магнит» (ул. Текстильная, д. 1).

Согласно графика с начала августа 2018 года проведены 6 рейдовых проверок. В ходе проверок по фактам нарушений составлены 15 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю. Материалы переданы для рассмотрения в административную комиссию администрации города Пскова.

Напомним, согласно статьи 2.11 «Торговля в местах, не отведенных для этого в установленном порядке» Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ (ред. от 10.04.2017) «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» штрафы за совершение такого правонарушения составляют: на граждан - от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.