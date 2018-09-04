Установлена личность мужчины, укравшего у великолучанки мобильный телефон

Сотрудниками великолукского уголовного розыска раскрыто ранее совершенное преступление. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Поздним вечером в середине августа на проспекте Ленина в Великих Луках у 30-летней местной жительницы без применения насилия был отобран мобильный телефон. Ущерб потерпевшей составил 12 тысяч рублей. За помощью женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении правонарушения. Им оказался 30-летний безработный великолучанин.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.