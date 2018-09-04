Процедура перехода между пенсионными фондами станет более прозрачной

Новая схема переходов между пенсионными фондами, которая начнет действовать с 1 января 2019 года, защитит граждан от потери накоплений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

Несанкционированный переход между фондами и незаконное удержание инвестиционных доходов – в числе самых распространенных жалоб на негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В первом полугодии 2018 года в Банк России поступило 2,1 тыс. жалоб на НПФ, годом раньше их было 4,9 тыс.

Фонд, заинтересованный в привлечении нового клиента, мог умалчивать о рисках и возможных потерях. Новые правила переходов между фондами сделают этот процесс более прозрачным и позволят избежать потерь, рассчитывают в Отделении по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

С начала следующего года для перевода пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой необходимо до 1 декабря подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) или через личный кабинет на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг. В ПФР может обратиться как гражданин лично, так и его представитель, при наличии нотариально заверенной доверенности.

Кроме ПФР это заявление получат фонд, с которым уже заключен договор обязательного пенсионного страхования, и НПФ, с которым заключается новый договор.

В случае так называемой "досрочной", то есть чаще одного раза в 5 лет, смены фонда, счет застрахованного лица уменьшается на часть заработанного прежним фондом инвестиционного дохода.

«Важно отметить, что досрочный переход не всегда происходит с потерей дохода», - уточняет заместитель управляющего Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Иванов. «Можно подать заявление о переходе или о досрочном переходе. В первом случае средства будут переведены без потери инвестиционного дохода, но только на пятый год после подачи заявления. Во втором деньги переводятся уже на следующий год, но возможны финансовые потери. Дело в том, что каждые пять лет фонды фиксируют на индивидуальном пенсионном счете все взносы и инвестиционный доход. Если же досрочный переход происходит в год после осуществления такой фиксации, то денежные средства в новый фонд будут переданы без потери инвестиционного дохода», - объяснил заместитель управляющего.

С 1 января 2019 года при подаче заявления о досрочном переходе гражданин в обязательном порядке будет уведомляться о последней учтенной на его счете сумме теряемого инвестиционного дохода. По итогам инвестирования пенсионных накоплений за год, в течение которого подано заявление, фактическая сумма теряемого инвестиционного дохода может быть как больше, так и меньше указанной.

Если гражданин передумал переходить в другой фонд, то до 31 декабря необходимо уведомить об этом ПФР.

Все поданные заявления, а также уведомления об отказе от смены фонда вне зависимости от способа подачи будут доступны в личном кабинете на портале Госуслуг.

Банк России и саморегулируемая организация НПФ проводят постоянную работу с фондами, направленную на защиту прав клиентов, а также работу по повышению информированности граждан об эффективном способе защиты своих прав.