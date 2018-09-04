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Общество

Псковские студенты станут участниками марафона «Трезвость – выбор сильных»

4 сентября 2018 года, 11:02

Ежегодный социальный марафон «Трезвость — выбор сильных» состоится в Пскове 11 сентября. Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню трезвости. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На марафон приглашаются студенты псковских колледжей: медицинского, политехнического и агротехнического. Всего ожидается порядка 50 человек.

Молодые люди станут участниками интерактивной лекции с элементами дискуссии на тему «Профилактика алкоголизации в подростковой среде», после чего проведут час физической активности в фитнес-клубе.

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