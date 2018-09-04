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Общество

Псковичам рассказали, как пользоваться бесплатным Wi-Fi в автобусах

4 сентября 2018 года, 10:24

В псковских автобусах появился бесплатный Wi-Fi. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Wi-Fi доступен на трех автобусах-сцепках «Мерседес Бенц» с бортовыми номерами 644, 666 и 674 и рекламой сотовой компании на бортах. Данные автобусы в разные дни задействованы на разных маршрутах городских перевозок в Пскове.

Интернет доступен всем пассажирам, в том числе тем, кто пока не является клиентом оператора. Средняя скорость Wi-Fi в общественном транспорте составляет 10 Мбит/с, что позволяет комфортно посещать сайты, пользоваться почтой, мессенджерами, социальными сетями и даже просматривать видеоролики на YouTube.

Чтобы начать пользоваться Wi-Fi, необходимо пройти авторизацию, обязательную по закону: пользователь вводит свой номер телефона, звонит на бесплатный номер, звонок сбрасывается, открывается доступ в интернет. Авторизация по звонку не только не требует отправки сообщения, за которое могут списываться средства в соответствии с тарифом, но и проходит значительно быстрее, чем авторизация с помощью SMS.

Достигнута договоренность о размещении оборудования в автобусах на три месяца. Если услуга будет востребована у пассажиров, эксперимент может быть продолжен. Со временем планируется увеличить количество автобусов, оснащенных Wi-Fi.

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