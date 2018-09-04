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Спорт

Псковичка Елизавета Степанова завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо

4 сентября 2018 года, 09:53

Псковичка Елизавета Степанова завоевала бронзовую медаль на Кубке Европы по дзюдо в весовой категории до 48 килограмм. Соревнования прошли 1 сентября в столице Словакии Братиславе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Призовое место в престижных международных соревнованиях открывают для девушки двери к участию в Первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, которое пройдет со 2 по 4 ноября в венгерском городе Дьер.

«Елизавета прошла в течение 6 месяцев сложный отбор на различных соревнованиях. Сейчас она находится на третьем месте европейского рейтинга сильнейших спортсменок Европы. Тренирует дзюдоистку Мишин Дмитрий Александрович», - сообщили в Центре спортивной подготовки.

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