После смертельного падения подростка в Невельском районе возбудили уголовное дело

В Невельском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 20 августа 2018 года с вершины кирпичной трубы заброшенной котельной сорвался и упал на землю 15-летний молодой человек, который спустя двое суток скончался от полученных телесных повреждений в палате интенсивной терапии ГБУЗ «Невельская межрайонная больница».

Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию в надлежащем состоянии кирпичной трубы и ограничению доступа к ней посторонних лиц.

Санкция части 1 статьи 109 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.