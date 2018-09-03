Футбольное дерби между ФК «Псков-747» и ФК «Луки-Энергия» пройдёт в это воскресенье

В Пскове 9 сентября пройдет областное футбольное дерби в рамках второго дивизиона между командами ФК «Псков-747» и ФК «Луки-Энергия». Гости организуют для своих болельщиков выезд на принципиальный матч на автобусе. Заявки принимаются строго до 17 часов 7 сентября. Выезд из Великих Лук – 9 сентября в 8:30. Сбор – в 8:00 по на площади Ленина. Прибытие автобуса в Псков ориентировочно в 12:30. Выезд обратно – сразу после окончания матча. Прибытие в Великие Луки – 9 сентября, ориентировочно в 21:00.

На выезд не допускаются лица младше 14 лет без сопровождения родителей. При посадке в автобус при себе обязательно иметь паспорт. Всего вакантно 20 мест. Об оставшихся местах можно поинтересоваться в социальных сетях великолукского клуба.