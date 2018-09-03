В Псковской области 2 сентября впервые состоялся Гдовский полумарафон

В соревнованиях приняло участие около 300 любителей бега, в том числе из псковских команд «Клуб любителей бега» и «ПроРФ». Для оказания помощи в организации соревнований в Гдовский район отправился волонтерский десант «Команды 2018», который уже имеет опыт работы на крупных спортивных мероприятиях - таких как «PRO SPORT: Кубок губернатора - 2018» и «Ночной забег».

Идея провести в Гдовском районе большой легкоатлетический праздник принадлежала любителю бега и здорового образа жизни Сергею Алимову. Благодаря организаторам возможность выступить на дистанции полумарафона в Гдовском районе получили и гдовичи, и спортсмены из других регионов России, и гости из-за рубежа.

Отметим, что полумарафон — это половина классического марафона, то есть 21 км 97 метров. Это официально признанная дисциплина, в которой проводятся чемпионаты мира и фиксируются мировые рекорды. При этом в рамках Гдовского полумарафона были и другие, более короткие, дистанции.