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Спорт

В Псковской области 2 сентября впервые состоялся Гдовский полумарафон

3 сентября 2018 года, 16:50

В соревнованиях приняло участие около 300 любителей бега, в том числе из псковских команд «Клуб любителей бега» и «ПроРФ». Для оказания помощи в организации соревнований в Гдовский район отправился волонтерский десант «Команды 2018», который уже имеет опыт работы на крупных спортивных мероприятиях - таких как «PRO SPORT: Кубок губернатора - 2018» и «Ночной забег».

Около 300 человек приняли участие в забеге.
Фото предоставлено волонтерами из «Команды 2018»
Идея провести в Гдовском районе большой легкоатлетический праздник принадлежала любителю бега и здорового образа жизни Сергею Алимову. Благодаря организаторам возможность выступить на дистанции полумарафона в Гдовском районе получили и гдовичи, и спортсмены из других регионов России, и гости из-за рубежа.

Отметим, что полумарафон — это половина классического марафона, то есть 21 км 97 метров. Это официально признанная дисциплина, в которой проводятся чемпионаты мира и фиксируются мировые рекорды. При этом в рамках Гдовского полумарафона были и другие, более короткие, дистанции.

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