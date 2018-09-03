Михаил Ведерников: Увеличение количества камер позволит нам спасти десятки жизней

Перспективы развития автоматической системы фотовидеофиксации правонарушений в области дорожного движения в Псковской области обсудили участники совещания под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова 3 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открывая заседание, Михаил Ведерников подчеркнул, что борьба за жизни людей на дорогах — это первоочередная задача, и со своей стороны областные власти продолжат ее системно решать.

В настоящий момент в регионе эксплуатируется 25 стационарных и 19 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. За последний год их число было увеличено на 10 единиц, что позволило вдвое снизить аварийность на опасных участках дорог, а также тяжесть последствий дорожных аварий. Кроме того, с помощью системы фотовидеофиксации за 7 месяцев текущего года вынесено более 200 тыс постановлений об административных правонарушениях, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Сам факт наличия видеокамер ощутимо дисциплинирует участников дорожного движения, число аварий снижается на 30–50%. Увеличение количества камер позволит нам спасти десятки жизней. С нашей стороны было бы преступлением игнорировать эту возможность. Работу по установке камер необходимо продолжить», — сказал врио губернатора Михаил Ведерников.

По оценкам специалистов, для значительного снижения аварийности и смертности на дорогах в Псковской области количество комплексов фотовидеофиксации следует увеличить минимум до 100. Для осуществления этих планов планируется использовать не только средства областного бюджета, но и привлекать внебюджетные источники.