С 1 сентября доступ на псковский «Машиностроитель» закрыт для всех

В День знаний начались работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

«Для Пскова это долгожданная стройка. Машиностроитель помнит и спортивные победы, и появление новых звезд на спортивном небосклоне. Искренне надеюсь, что, получив второе дыхание, спортивный комплекс станет современной кузницей новых рекордов!», - поделился он.