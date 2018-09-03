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Спорт

С 1 сентября доступ на псковский «Машиностроитель» закрыт для всех

3 сентября 2018 года, 16:17

В День знаний начались работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

«Для Пскова это долгожданная стройка. Машиностроитель помнит и спортивные победы, и появление новых звезд на спортивном небосклоне. Искренне надеюсь, что, получив второе дыхание, спортивный комплекс станет современной кузницей новых рекордов!», - поделился он.

Главную городскую арену ждет серьезное обновление.
Фото Александра Коновалова
На первый этап реконструкции «Машиностроителя» выделено 750 млн рублей. На эти деньги будет построена большая и малая трибуны, входная группа с парковкой, пищеблоком и хостелом на 60 мест, обновлено наружное освещение и ограждение. Под малой и большой трибунами будут находиться помещения для тренировок по разным видам спорта. Планируется, что после реконструкции стадион сможет принимать соревнования уровня чемпионатов страны.

На стадионе уже разбирают резиновое покрытие беговых дорожек и убирают кресла, которые планируются ко вторичному использованию на городских спортивных объектах.

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