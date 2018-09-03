С 1 сентября доступ на псковский «Машиностроитель» закрыт для всех

В День знаний начались работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал заместитель главы администрации города Александр Коновалов.
«Для Пскова это долгожданная стройка. Машиностроитель помнит и спортивные победы, и появление новых звезд на спортивном небосклоне. Искренне надеюсь, что, получив второе дыхание, спортивный комплекс станет современной кузницей новых рекордов!», - поделился он.
На первый этап реконструкции «Машиностроителя» выделено 750 млн рублей. На эти деньги будет построена большая и малая трибуны, входная группа с парковкой, пищеблоком и хостелом на 60 мест, обновлено наружное освещение и ограждение. Под малой и большой трибунами будут находиться помещения для тренировок по разным видам спорта. Планируется, что после реконструкции стадион сможет принимать соревнования уровня чемпионатов страны.
Главную городскую арену ждет серьезное обновление.
Фото Александра Коновалова
На стадионе уже разбирают резиновое покрытие беговых дорожек и убирают кресла, которые планируются ко вторичному использованию на городских спортивных объектах.