В Пскове почтили память жертв Беслана минутой молчания и возложили цветы к монументу

3 сентября в Псковской области проходят памятные мероприятия, прирученные ко Дню солидарности борьбы с терроризмом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В сквере у Дома офицеров в Пскове состоялся траурный митинг «Мы за мир, мы против терроризма», который объединил более 200 человек. Псковичи и гости города почтили память погибших в ходе террористического акта в Беслане минутой молчания и возложили цветы к монументу. Затем в честь жертв теракта в небо были выпущены символические белые воздушные шары.

Также в эти дни в Пскове, Великих Луках и районах проходят тематические акции, выставки, уроки мужества, беседы о трагедии в Беслане на школьных классных часах, конкурсы детского рисунка и другие мероприятия.