Впервые в Печорах, Изборске и Сигово пройдёт фестиваль вязания «Уличное кружево»

Фестиваль уличного вязания «Уличное кружево» впервые пройдет 8 сентября на площадках музея-заповедника «Изборск», музея истории Печор и музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, девиз культурной акции — «Искусство делиться».

«Уличное вязание — это новый вид искусства, в котором арт-объектами становятся фонарные столбы, фрагменты забора, деревья и скамейки — все, что можно украсить вязаными изделиями с помощью умения мастериц», — рассказали в государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск».

К участию в фестивале приглашаются все желающие: рукодельницы-любители, творческие мастерские и дизайнерские студии Псковской области. Познакомиться с арт-объектами можно будет до конца месяца, а 15 сентября по итогам народного и интернет-голосования будет выбрано самое оригинальное вязаное граффити.

Кроме того, в рамках мероприятия взрослые и дети смогут научиться различным техникам вязания, создать аксессуары из пряжи и ниток, а также принять участие в тематических конкурсах.