Фильм московского кинолюбителя примет участие в фестивале «Киномания на Великой»

Очередная заявка на участие в молодежном фестивале короткометражного кино «Киномания на Великой» принята от московского кинолюбителя Анастасии Новиковой. Фильм «Ожидание» снят в 2018 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

В огромном океанариуме среди смеха и улыбок радующихся жизни людей затерялся юноша по имени Даня. Он болен аутизмом, он отвергнут обществом, он один в огромной толпе, не желающей замечать его существование. Но с утра до самого позднего вечера Даня терпеливо ждёт ее, Джульетту, ту, благодаря которой он больше не одинок. В фильме «Ожидание» мы вместе с Даней переживаем один день из его непростой жизни, чтобы увидеть, что находясь в океане равнодушия, человек не может утратить то, что заложено в самой глубине его души - способность любить.

Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов.

Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.