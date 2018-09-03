Десятки псковских школяров борются за право появиться на обложке журнала «Я – первоклассник»

«Псковская правда» запустила голосования фотоконкурса «Я – первоклассник 2018», благодаря которому у одного из участников появится возможность стать лицом ежегодного журнала, посвященного всем первоклассникам региона.

Фотографии всех участников уже размещены в специальном альбоме в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте и ждут вашей поддержки.

Голосование продлится до 1 октября. Участник, набравший максимальное количество «лайков» станет победителем. В подарок он получит профессиональную фотосессию и попадёт на обложку журнала «Я – первоклассник 2018», который разлетится по всей Псковской области. Каждый юный школьник сможет увидеть в нем свой портрет в составе своего первого класса, со своим первым учителем.

Редакция «Псковской правды» напоминает: все накрученные «лайки» останутся на совести тех, кто пытался вести нечестную борьбу.