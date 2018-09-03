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Общество

Сегодня в полдень в Пскове пройдет митинг против терроризма

3 сентября 2018 года, 09:36

В понедельник, 3 сентября, в 12.00 в Пскове состоится ежегодный митинг «Мы за мир, мы против терроризма», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В этот день школьники, студенты, кадеты, представители общественных организаций, участники самодеятельности соберутся в сквере у «Дома офицеров» возле памятного знака (ул. Кирсанова, 5). По традиции, перед началом митинга отец Олег Теор отслужил литию, память о погибших от рук террористов почтут минутой молчания, после чего участники митинга зажгут свечи и выпустят в небо белые воздушные шары.

Через час в большом зале Городского культурного центра (пл. Победы, 1) пройдет урок мира для старшеклассников и студентов «Марш солидарности».

Жителей Пскова и Псковской области приглашают принять участие в данных мероприятиях.

Напомним, 3 сентября в России будет отмечаться День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. Тогда погибли более 300 человек, в том числе более 150 детей.

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