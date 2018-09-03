Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Праздничное богослужение, посвящённое началу учебного года, прошло в Пскове

3 сентября 2018 года, 09:27

2 сентября в главном храме Пскова - Троицком соборе, Митрополит Псковский и Порховский Тихон отслужил традиционный архиерейский молебен, посвященный началу нового учебного года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В храме собрались ученики псковских учебных заведений, педагоги и родители. В богослужении также принял участие глава Пскова Иван Цецерский.

Владыка призвал на всех Божие Благословение и пожелал присутствующим юным псковичам хорошей учебы и терпения в предстоящем учебному году, а педагогам - сил и понимания важности того, что они вкладывают в подрастающее поколение.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове почтили память жертв Беслана минутой молчания и возложили цветы к монументу
Впервые в Печорах, Изборске и Сигово пройдёт фестиваль вязания «Уличное кружево»
Фильм московского кинолюбителя примет участие в фестивале «Киномания на Великой»
Сорок волонтеров из Пскова и Палкино очистили от мусора остров Залита
Десятки псковских школяров борются за право появиться на обложке журнала «Я – первоклассник»
Сегодня в полдень в Пскове пройдет митинг против терроризма
Озвучены графики приёма прокурорами в псковском и великолукском МФЦ
Более 10 тысяч человек праздновали день 76-й дивизии
Прокуратура Палкинского района нашла нарушения на детских площадках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
31 августа 15:37

Звезды сошлись в «Звездном»

В Псковской области запущен еще один завод, производящий из идей дела

Общество
29 августа 12:31

Путин: Нельзя действовать чохом

Президент обозначил новые параметры пенсионной системы

Общество
29 августа 08:35

Замещение

Деньги коррупционеров — пенсионерам. Как еще предлагают изменить пенсионную систему