Праздничное богослужение, посвящённое началу учебного года, прошло в Пскове

2 сентября в главном храме Пскова - Троицком соборе, Митрополит Псковский и Порховский Тихон отслужил традиционный архиерейский молебен, посвященный началу нового учебного года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В храме собрались ученики псковских учебных заведений, педагоги и родители. В богослужении также принял участие глава Пскова Иван Цецерский.

Владыка призвал на всех Божие Благословение и пожелал присутствующим юным псковичам хорошей учебы и терпения в предстоящем учебному году, а педагогам - сил и понимания важности того, что они вкладывают в подрастающее поколение.