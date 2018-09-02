Более 10 тысяч человек праздновали день 76-й дивизии

В воскресенье, 2 сентября, на полигоне «Завеличье» под Псковом состоялось торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, Дню Российской Гвардии и информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту — твой выбор!». В мероприятии приняли участие военнослужащие ДШД и ветераны войн и Вооруженных Сил, а также жители и гости города. В общей сложности на площадке собралось более 10 тыс человек, сообщает psrov.ru.

От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с праздником собравшихся поздравил его Заместитель Николай Цветков. Он подчеркнул, что 76-я дивизия по праву стала одним из символов Псковского края. Ее бойцы известны как в России, так и за ее пределами своим высоким профессионализмом, несгибаемой силой воли и отвагой.



Врио командира 76-й ДШД полковник Алексей Зайцев в свою очередь отметил, что на сегодня 70% дивизии составляют военнослужащие по контракту, для которых военная служба стала принципом жизни. Он выразил признательность ветеранам дивизии, у которых молодые кадры перенимают опыт, и поблагодарил руководство Псковской области за большую помощь в организации быта воинский частей, дислоцирующихся на территории региона.



Отличившимся военнослужащим согласно Указам Президента РФ Владимира Путина и Министерства обороны РФ были вручены медали «За отвагу», Суворова, «За отличие в учении», «За отличие в военной службе 3-й степени» и другие награды, а также ценные подарки, в том числе от Администрации Псковской области.

Праздничные мероприятия продолжили показательные выступления военных и концертная программа с участием творческих коллективов Пскова и Псковской области.

Кульминацией праздника стал демонстрационный показ фигур высшего пилотажа в исполнении авиационной группы «Русские Витязи». Это первое подобное выступление авиаторов в Пскове.

Кроме того, гости мероприятия смогли увидеть более 30 единиц бронетанковой техники, артиллерии, автомобилей и спецтехники, а также боевые вертолеты, стрелковое оружие и образцы форменной одежды.

В рамках информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» на полигоне работали агитационные патрули и мобильные пункты отбора граждан на контрактную службу. Здесь все желающие могли пройти тестирование на профпригодность, проконсультироваться со специалистами и даже подать первичные документы для заключения контракта с Министерством обороны РФ. Мобильный пункт отбора, по данным организаторов на 12.00, посетили более 500 человек, 180 из них написали заявление о прохождении военной службы по контракту.

Напомним, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия является старейшим из ныне существующих соединением. Она сформирована 1 сентября 1939 года. Ее бойцы участвовали в Великой Отечественной войне, ликвидации последствий землетрясения в Армении, в сдерживании межнациональных конфликтов в Армении, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Прибалтике, Приднестровье, Северной и Южной Осетии. Псковские десантники проявили героизм в Первой и Второй чеченских войнах, миротворческой операции в Косово, войне с Грузией, Крымском кризисе, военной операции России в Сирии. В дивизии 50 Героев Советского Союза и 33 Героя Российской Федерации.

День Российской Гвардии отмечается в России с 2000 года по Указу Президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.