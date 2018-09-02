Прокуратура Палкинского района нашла нарушения на детских площадках

В рамках указанной деятельности прокуратурой района проведена проверка исполнения федерального законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских площадок. По результатам проведенной проверки в деятельности Администраций поселений Палкинского района выявлен ряд нарушений, сообщили в прокуратуре района. А именно, ответственными лицами, в отступление от указанных норм законодательства, не ведутся журналы по контролю технического состояния оборудования и соответствия требованиям безопасности; техническом обслуживании и ремонте детских игровых площадок, отсутствуют информационные таблички. Подобные нарушения ставят под сомнение сам факт осуществления контроля за состоянием детских площадок на территории района и представляют угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних. В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес глав Администраций поселений Палкинского района внесены пять представлений об устранении нарушений требований законодательства. Указанные представления рассмотрены и удовлетворены, ответственные за допущенные нарушения лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время выявленные прокуратурой района нарушения устранены: разработаны журналы по контролю технического состояния оборудования и соответствия требованиям безопасности, в которые вносятся соответствующие записи о проведенных проверках; на детских площадках размещены информационные таблички с указанием всех необходимых сведений.

