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Общество

Пилотажная группа «Русские витязи» сегодня впервые выступит в псковском небе

2 сентября 2018 года, 09:02
Сегодня, 2 сентября, на полигоне «Завеличье» в 11:00 начнется большой интерактивный праздник «В зоне особого внимания». Программа праздника включает в себя выступления артистов и творческих коллективов, дегустацию свежего хлеба и каши, приготовленных на армейских полевых кухнях, имитацию элементов современного общевойскового боя, выставку современных образцов вооружения и военной техники воздушно-десантных войск, армейской авиации и общевойсковых соединений. На интерактивных площадках гости мероприятия смогут ощутить себя в роли снайпера и пострелять, а также посоревноваться в сборке-разборке автомата и в гиревом спорте. Самым молодым гостям праздника предлагают украсить себя аквагримом и поучаствовать в конкурсе рисунка «Наша Армия», играх, аттракционах под руководством детских аниматоров. Кроме того, на полигоне можно будет получить консультации специалистов мобильного пункта отбора. Кульминацией праздника станет выступление в 13:30 «Русских Витязей» на истребителях новейшего поколения в псковском небе. Организаторами мероприятия выступают Западный военный округ, Главное командование Воздушно-космических сил и командование Воздушно-десантных войск России и администрация Псковской области.
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