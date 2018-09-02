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Общество

В Ушицкий ФАП закупят новое оборудование

2 сентября 2018 года, 08:57

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 1 сентября, в рамках рабочей поездки в Куньинский район посетил новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Ущицы. Это один из 16 ФАПов, которые будут построены в девяти районах области за счет федеральных средств. На эти цели регион получил 53 млн рублей.

На сегодняшний день подрядчик полностью возвел здание пункта, смонтировал крыльцо и пандус. Сейчас на объекте идет подключение к сетям. Работы планируют закончить к концу сентября, сообщает Pskov.ru.

Михаил Ведерников также зашел в здание бывшего ФАПа и пообщался с его сотрудниками. Работники рассказали, что учреждение очень востребовано среди жителей деревни Ущицы и 11 близлежащих деревень, самая отдаленная из которых находится в 12 км. В общей сложности медицинскими услугами охвачено более 760 человек, 160 из них — дети.

В ходе осмотра руководителю региона показали медицинское оборудование, которым собираются оснастить новый ФАП. Михаил Ведерников заметил, что оно сильно устарело и поручил Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации составить заявку на приобретение новой техники. На эти цели требуется порядка 1,5 млн рублей.

«Я категорически против того, чтобы старое оборудование ставили в новый ФАП, в этом нет никакого смысла. Если мы что-то делаем, надо делать хорошо. Буду просить депутатов, чтобы они нас поддержали и внесли изменения в областной бюджет на эту сумму», — подчеркнул врио губернатора.

Также в ходе визита Михаил Ведерников пообщался с местными жителями и ответил на волнующие их вопросы в сфере ЖКХ, капитального ремонта и культуры.


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