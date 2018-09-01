Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Свои школьные фотографии выложат в соцсетях сотрудники полиции

1 сентября 2018 года, 10:39

В связи с началом учебного года МВД России объявляет о проведении интернет-флешмоба «Я тоже был школьником», сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В течение первой недели сентября в аккаунтах ведомства в социальных сетях пользователи смогут увидеть фотографии сотрудников органов внутренних дел, включая самых высоких руководителей. Снимки будут представлены в виде коллажей, состоящих из двух изображений: современного и относящегося к школьным годам.

Флешмоб дополнят воспоминания полицейских о детстве под общим хештегом #ЯТожеБылШкольником», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Школьная пора – незабываемое время. Время открытий, познания мира, первой влюблённости и первых разочарований, зарождения многолетней дружбы и формирования личности. Годы, проведённые за партой, навсегда остаются в памяти человека и во многом определяют его дальнейшую жизнь. Предлагаем нашим читателям вместе с участниками интернет-флешмоба совершить удивительное путешествие во времени и узнать о том, как беззаботные мальчишки и девчонки выросли в защитников правопорядка, - добавила Ирина Волк.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новая школа в Великих Луках приняла первых учеников
Михаил Ведерников: Мы продолжим улучшать качество образования в Псковском регионе
Торжественные линейки проходят в школах региона
До 24 градусов тепла обещают сегодня в Псковской области
В фитнес-центрах и автосервисах Пскова можно получить наклейки для участия в конкурсе #Едунавыборы
Около 15 кубометров брошенных сетей вытащили из устья реки Великой в 2018 году
В Совете Федерации поддержали предложения Путина об изменении пенсионного возраста
Ушла из жизни ветеран «Псковской правды» Наталья Бобровская
В ДТП в Псковской области за мишувшую неделю пострадали 17 человек

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
31 августа 15:37

Звезды сошлись в «Звездном»

В Псковской области запущен еще один завод, производящий из идей дела

Общество
29 августа 12:31

Путин: Нельзя действовать чохом

Президент обозначил новые параметры пенсионной системы

Общество
29 августа 08:35

Замещение

Деньги коррупционеров — пенсионерам. Как еще предлагают изменить пенсионную систему