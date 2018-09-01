Михаил Ведерников: Мы продолжим улучшать качество образования в Псковском регионе

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний.

«1 сентября школьный звонок впервые прозвучит более чем для 7 тысяч первоклассников Псковской области, которые окунутся в новую, совершенно неизведанную для них жизнь. Еще десятки тысячи школьников и студентов продолжат свой непростой, но интересный путь ученичества.

Помогать им, поощрять учебу, показывать молодым псковичам перспективу и видение будущего — важнейшие задачи, которые мы решаем в своей работе. Мы стремимся к тому, чтобы система псковского образования была адекватна запросам современности, создавала основы для всестороннего развития и полноценной реализации способностей каждого ученика.

За прошедший год в области немало было сделано для создания комфортной образовательной среды: построена новая школа в Великих Луках, отремонтированы десятки образовательных учреждений и детских садов. Работы впереди много, но уверен, шаг за шагом, мы продолжим улучшать качество образования в Псковском регионе.

Успех этой работы во многом зависит от вас, дорогие наши педагогические работники. Каждый день вы выполняете сложную, но необходимую всем нам работу: передаете знания юным жителям области, закладываете фундамент их мировоззрения, а значит, создаете бесценный человеческий капитал региона в целом.

Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится и учит, годом творческих достижений и профессиональных побед. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи!»