Торжественные линейки проходят в школах региона

Когда-то в этот день было принято отмечать начало года, а также начало жатвы. Точной даты начала учебного года не существовало. Более того, она оставалась «плавающей» вплоть до середины 30-х годов прошлого века. В дореволюционной России во многих школах и гимназиях занятия начинались в августе, сентябре или даже октябре, а в сельских школах – после окончания сезона полевых работ, в конце ноября – начале декабря. В Советском союзе изначально действовало постановление Совета Народных комиссаров, в соответствии с которым ребенка надлежало записать в школу осенью, однако, конкретные сроки, опять же, не устанавливались. Единое начало учебного года в школах было установлено постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) от 3 сентября 1935 года. А в 1984 году этот день был признан праздничным.