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Общество / Образование

Торжественные линейки проходят в школах региона

1 сентября 2018 года, 09:00

В школах Псковской области начались традиционные школьные линейки, приуроченные к Дню знаний и началу нового учебного года.

В этом году за парты сядут более 67 000 школьников и 8 300 студентов. Впервые в школы придут более 7 200 первоклассников.


Когда-то в этот день было принято отмечать начало года, а также начало жатвы. Точной даты начала учебного года не существовало. Более того, она оставалась «плавающей» вплоть до середины 30-х годов прошлого века. В дореволюционной России во многих школах и гимназиях занятия начинались в августе, сентябре или даже октябре, а в сельских школах – после окончания сезона полевых работ, в конце ноября – начале декабря. В Советском союзе изначально действовало постановление Совета Народных комиссаров, в соответствии с которым ребенка надлежало записать в школу осенью, однако, конкретные сроки, опять же, не устанавливались. Единое начало учебного года в школах было установлено постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) от 3 сентября 1935 года. А в 1984 году этот день был признан праздничным.

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