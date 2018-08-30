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Общество

Ушла из жизни ветеран «Псковской правды» Наталья Бобровская

30 августа 2018 года, 16:10

На 56-м году скоропостижно скончалась журналист Наталья Бобровская, работавшая в газете «Псковская правда» в конце XX века. О ее кончине на свой странице в «Фейсбуке» рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. Причины смерти Натальи Бобровской пока не сообщаются.

В своей усадьбе в Новом Изборсе Наталья Бобровская выращивала кроликов, кур, гусей, индеек.
Фото Андрея Степанова.
Похороны состоятся 31 августа в 13.00 в Изборске, где она провела последние годы своей жизни, занимаясь хозяйством.

Напомним, в 2017 году, накануне 100-летия издания журналисты «Псковской правды» побывали у Натальи Бобровской в гостях, где та рассказала о своем насыщенном и непростом журналистском пути.

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