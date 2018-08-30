Ушла из жизни ветеран «Псковской правды» Наталья Бобровская

На 56-м году скоропостижно скончалась журналист Наталья Бобровская, работавшая в газете «Псковская правда» в конце XX века. О ее кончине на свой странице в «Фейсбуке» рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. Причины смерти Натальи Бобровской пока не сообщаются.