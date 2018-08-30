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Общество

Около 15 кубометров брошенных сетей вытащили из устья реки Великой в 2018 году

30 августа 2018 года, 17:09

Порядка 15 кубических метров брошенных сетей изъяли из устья реки Великой в этом году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Такие работы на водоеме проводились впервые. На эти цели из областного бюджета было выделено около 100 тыс рублей в рамках государственной программы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014–2020 годы».

В этом году очистка от брошенных орудий лова также осуществляется в акватории Псковского озера. Уже изъято 16 кубометров сетей, планируется выловить еще более 30.

Кроме того, в сентябре подобные работы начнутся на Жижицком озере.

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