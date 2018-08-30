Более 7,2 тысяч первоклассников в Псковской области сядут за парты в этом учебном году

Более 7,2 тыс первоклассников пойдут в школу в этом году, что на 500 детей больше, чем в прошлом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Также выросло количество учащихся в учреждениях общего и профессионального образования. Так, 1 сентября за парты сядут более 67 тыс школьников (65,5 тыс в прошлом году) и 8,3 тыс студентов (6,8 тыс в прошлом году). Детские сады будут посещать более 29,5 тыс ребят, что на 1,2 тыс детей больше показателя прошлого года.

Всего в новом учебном году занятия начнутся в 361 учреждении образования Псковской области. Все они прошли приемку и готовы открыть свои двери для учеников.