В фитнес-центрах и автосервисах Пскова можно получить наклейки для участия в конкурсе #Едунавыборы

Начиная с 30 августа дня наклейки для участия в конкурсе #Едунавыборы можно получить в фитнес-центрах, автосервисах и на АЗС Пскова. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Спрашивайте наклейки и листовки с правилами конкурса на кассах и ресепшенах по следующим адресам:

Шинные центры Авто-Юнион и Yokohama:

- ул. Яна Фабрициуса, 5А;

- ул. Чудская, 5А.





Технический центр Autohof:

- Рижский пр., 82.





Автотехцентр «ШИНА ПЛЮС»:

- ул. Генерала Маргелова, 47.





Автокомплекс и мойка:

- Ленинградское шоссе, 19.





Станция Техосмотра Ремавтосервис:

- ул. Звёздная, 5А.





Фитнес клуб «XPRESS»:

- ул. Яна Фабрициуса, 10.





Автозаправочные станции сети «Сургутнефтегаз»:

- ул. Николая Васильева, 91;

- ул. Вокзальная, 16;

- Ленинградское шоссе, 6;

- Инженерная улица, 2В.





Автосалоны Mitsubishi и Chery:

- ул. Ижорского Батальона, 36.





Кроме того, наклейки можно ежедневно с 9:00 до 18:00 получить в редакции ПАИ (ул. Пароменская, 21/33, 1-й этаж).

Напомним, конкурс, главным призом в котором станет iPhone Х, приурочен к выборам губернатора Псковской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

Подробности участи читайте на сайте информагентства.