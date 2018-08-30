В фитнес-центрах и автосервисах Пскова можно получить наклейки для участия в конкурсе #Едунавыборы

Начиная с 30 августа дня наклейки для участия в конкурсе #Едунавыборы можно получить в фитнес-центрах, автосервисах и на АЗС Пскова. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Спрашивайте наклейки и листовки с правилами конкурса на кассах и ресепшенах по следующим адресам:
Шинные центры Авто-Юнион и Yokohama:
- ул. Яна Фабрициуса, 5А;
- ул. Чудская, 5А.
Технический центр Autohof:
- Рижский пр., 82.
Автотехцентр «ШИНА ПЛЮС»:
- ул. Генерала Маргелова, 47.
Автокомплекс и мойка:
- Ленинградское шоссе, 19.
Станция Техосмотра Ремавтосервис:
- ул. Звёздная, 5А.
Фитнес клуб «XPRESS»:
- ул. Яна Фабрициуса, 10.
Автозаправочные станции сети «Сургутнефтегаз»:
- ул. Николая Васильева, 91;
- ул. Вокзальная, 16;
- Ленинградское шоссе, 6;
- Инженерная улица, 2В.
Автосалоны Mitsubishi и Chery:
- ул. Ижорского Батальона, 36.
Кроме того, наклейки можно ежедневно с 9:00 до 18:00 получить в редакции ПАИ (ул. Пароменская, 21/33, 1-й этаж).
Напомним, конкурс, главным призом в котором станет iPhone Х, приурочен к выборам губернатора Псковской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года.
Подробности участи читайте на сайте информагентства.