Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Совете Федерации поддержали предложения Путина об изменении пенсионного возраста

30 августа 2018 года, 16:24

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала озвученные российским президентом Владимиром Путиным предложения относительно уменьшения возраста женщин для выхода на пенсию до 60 лет. Об этом пишет телеканал «Звезда».

Кроме того, она также положительно отозвалась о льготах для многодетных матерей и малочисленных народов Севера.

При этом она подчеркнула, что предложение ввести льготы и специальные доплаты к пенсиям в размере 25% являются серьезной системой поддержки.

В заключение спикер подчеркнула, что сенаторы готовы принять поправки о защите работников предпенсионного возраста в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В фитнес-центрах и автосервисах Пскова можно получить наклейки для участия в конкурсе #Едунавыборы
Около 15 кубометров брошенных сетей вытащили из устья реки Великой в 2018 году
Ушла из жизни ветеран «Псковской правды» Наталья Бобровская
В ДТП в Псковской области за мишувшую неделю пострадали 17 человек
Более 7,2 тысяч первоклассников в Псковской области сядут за парты в этом учебном году
Все образовательные организации Псковской области готовы к новому учебному году
Татьяна Голикова оценила стоимость предложений Владимира Путина по пенсиям
Сотни разноплановых мероприятий пройдут по всей Псковской области 9 сентября (ПРОГРАММА)
Фильм о зависимости от гаджетов покажут на фестивале «Киномания на Великой»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Пенсионные изменения
Правительство России 14 июня объявило о постепенном повышении возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В обществе развернулась широкое обсуждение положений предложенной реформы.

Общество
29 августа 12:31

Путин: Нельзя действовать чохом

Президент обозначил новые параметры пенсионной системы

Общество
29 августа 08:35

Замещение

Деньги коррупционеров — пенсионерам. Как еще предлагают изменить пенсионную систему

Общество / Семья
29 августа 10:18

Семья в 600 тысяч человек

Где и какую помощь получат семьи, столкнувшиеся с трудностями