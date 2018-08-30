В Совете Федерации поддержали предложения Путина об изменении пенсионного возраста

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала озвученные российским президентом Владимиром Путиным предложения относительно уменьшения возраста женщин для выхода на пенсию до 60 лет. Об этом пишет телеканал «Звезда».

Кроме того, она также положительно отозвалась о льготах для многодетных матерей и малочисленных народов Севера.

При этом она подчеркнула, что предложение ввести льготы и специальные доплаты к пенсиям в размере 25% являются серьезной системой поддержки.

В заключение спикер подчеркнула, что сенаторы готовы принять поправки о защите работников предпенсионного возраста в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.