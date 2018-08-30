В ДТП в Псковской области за мишувшую неделю пострадали 17 человек

С 23 по 29 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 20 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек и еще 17 пострадали. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период спасатели деблокировали одного пострадавшего. Травмированным гражданам доврачебная и иная помощь не оказывалась.

Кроме того, один раз спасатели осуществляли стабилизацию транспортного средства. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.