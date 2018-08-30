Все образовательные организации Псковской области готовы к новому учебному году

Все образовательные организации Псковской области готовы принять учащихся в новом учебном году. С 1 сентября занятия начнутся в 361 учреждении дошкольного, общего и профессионального образования, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

В ходе подготовки к учебному году 2018–2019 были отремонтированы учебные кабинеты, спортзалы, столовые и другие помещения, а также организована доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего на эти цели было направлено порядка 152 млн рублей из бюджетов всех уровней.

«В этом году нам удалось сделать даже больше, чем планировалось. Это стало возможным благодаря решению врио губернатора Михаила Ведерникова выделить средства на ремонт нескольких сельских школ и детских садов из резервного фонда администрации Псковской области», — отметили в ведомстве.

Кроме того, будут продолжены работы по укреплению материально-технической базы учреждений образования. По итогам встречи Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным Псковская область получил более 100 млн рублей на проведение капитального ремонта в 31 образовательном учреждении региона. Средства будут направлены на ремонт кровель, инженерных сетей, замену окон и другие виды работ.