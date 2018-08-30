Татьяна Голикова оценила стоимость предложений Владимира Путина по пенсиям

Предложенный Владимиром Путиным пересмотр увеличения возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет обойдется в 3,2 триллиона рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишут «РИА Новости».

По ее словам, «был спор» о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что, как исторически сложилось, женщина в СССР и России «несет большее обременение при воспитании детей».

Такое изменение предполагаемой планки повышения, по словам вице-премьера, затронет 2,4 миллиона женщин.

При этом, как рассказала Голикова, установление нормы о досрочном выходе на пенсию по стажу обойдется бюджету за шесть лет в 57,4 миллиарда рублей.

По словам вице-премьера, кабмин предложит стратегию достижения размера пенсии не менее 40% от заработка с учетом новых параметров, которые внес ранее Путин.

Кроме того, комментируя заявление президента о зданиях Пенсионного фонда России, Голикова отметила, что около трех лет назад были определены четкие нормативы стоимости жилья для строительства зданий и клиентских служб ПФР.

Она пояснила, что здания фонда были заложены и строились при предыдущем его руководстве. В 2015 году президент дал поручение правительству, «чтобы были установлены четкие нормативы стоимости жилья для строительства зданий и клиентских служб Пенсионного фонда», и это было реализовано в ноябре того же года. В настоящее время у ПФР два строительства — двух клиентских служб в Крыму и Москве на общую сумму 486 миллионов рублей.