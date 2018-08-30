Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Фильм о зависимости от гаджетов покажут на фестивале «Киномания на Великой»

30 августа 2018 года, 10:52

Работа Александра Шаньгина из Екатеринбурга примет участие в фестивале молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Фильм «Двор» - это история о том, как, проходя через один двор, люди теряют интерес к гаджетам, и у них появляется тяга к творчеству. Герой фильма называет зависимость от электроники чумой 21 века.

Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов.

Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В фитнес-центрах и автосервисах Пскова можно получить наклейки для участия в конкурсе #Едунавыборы
Около 15 кубометров брошенных сетей вытащили из устья реки Великой в 2018 году
В Совете Федерации поддержали предложения Путина об изменении пенсионного возраста
Ушла из жизни ветеран «Псковской правды» Наталья Бобровская
В ДТП в Псковской области за мишувшую неделю пострадали 17 человек
Более 7,2 тысяч первоклассников в Псковской области сядут за парты в этом учебном году
Все образовательные организации Псковской области готовы к новому учебному году
Татьяна Голикова оценила стоимость предложений Владимира Путина по пенсиям
Сотни разноплановых мероприятий пройдут по всей Псковской области 9 сентября (ПРОГРАММА)

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Наследие
28 августа 09:23

Вспомнить о наследии

В Псковской области появится программа развития культурно-познавательного и образовательного туризма

Культура / Наследие
28 августа 09:45

Я поведу тебя в музей

Минкультуры поддержало инициативу псковских властей о придании Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса

Культура / Выставка
23 августа 11:05

Впервые в Пскове

У псковичей осталось несколько дней, чтобы почувствовать себя тайными конфуцианцами