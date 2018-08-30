Владельца псковского кафе оштрафовали за незаконное использование символики FIFA 2018

Псковская прокуратура проверила соблюдения законодательства о защите интеллектуальных прав FIFA при использовании символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства у входа в кафе «MATCH BAR» в Пскове размещен плакат с изображением на нем символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 - товарного знака в виде кубка с мячом и надписи «RUSSIA 2018», а меню с наименованием блюд содержит изображение данной символики.

При этом представитель Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) подтвердил, что правообладателем не предоставлялось право либо согласие на использование товарных знаков, обеспеченных правовой охраной в Российской Федерации, должностным лицам предприятия.

В этой связи прокурором города в отношении должностного лица собственника кафе возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи виновный привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.