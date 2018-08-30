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Общество

Мэр Москвы одобрил предложения Владимира Путина по поддержке граждан до пенсии

30 августа 2018 года, 09:40

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение президента России о мерах дополнительной социальной поддержки граждан в регионах в связи с изменениями в пенсионное законодательство. Об этом пишет «Москва 24».

«Владимир Путин в своем обращении предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с предлагаемой пенсионной реформой. Полностью согласен – это необходимо сделать», – написал мэр на своей странице ВКонтакте.

Он добавил, что в ближайшие дни будет принято соответствующее решение на встрече с активом организаций ветеранов и пенсионеров.

«Безусловно, обеспечим максимальную социальную защиту москвичей», – подчеркнул глава города.

Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам 29 августа. Глава государства подробно изложил свою позицию по поводу изменений пенсионной системы, отреагировав на широкий общественный резонанс.

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