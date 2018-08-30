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Культура

Детский хор из Опочки отправился на финал всероссийского фестиваля «Поют дети России»

30 августа 2018 года, 09:35

Детский хор «Ступени» из города Опочки стал лауреатом II степени окружного этапа Северо-Западного федерального округа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Хоровой коллектив, занявший призовое место, делегируется на следующий, финальный этап фестиваля, который пройдет в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Лауреатов смотра назовут в сентябре.

Участники хора «Ступени» выехали в Крым, чтобы спеть в «Артеке». Их поездка состоялась благодаря поддержке и содействию врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

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