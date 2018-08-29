До 20:00 на АЗС Пскова можно будет получить наклейки для участия в конкурсе #Едунавыборы

29 августа в рамках акции-конкурса #Eдунавыборы волонтеры Псковского агентства информации вновь будут распространять наклейки с хэштегом акции. Их можно будет получить с 17:00 до 19:00 на автозаправках «Сургутнефтегаз» на улице Труда, 27 и улице Вокзальной, 19а, и с 18:00 до 20:00 на АЗС по адресу Рижский проспект, 86. Кроме того, наклейки можно ежедневно с 9:00 до 18:00 получить в редакции ПАИ (ул. Пароменская, 21/33, 1-й этаж).

Напомним, конкурс, главным призом в котором станет iPhone Х, приурочен к выборам губернатора Псковской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо:

• получить наклейку #едунавыборы в редакции Псковского агентства информации (ул. Пароменская, 21/33, 1-й этаж, с 9:00 до 18:00 в будние дни) или в местах проведения акции (места и время раздачи наклеек будут указаны в анонсах на сайте ПАИ и группах агентствах в социальных сетях);

• разместить наклейку на заднем стекле своего автомобиля;

• сделать селфи со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #едунавыборы);

• вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте»;

• сделать репост записи об условиях акции на своей странице в «ВКонтакте» с хештегом #едунавыборы и прикрепить селфи с автомобилем.

Заявки будут приниматься до 18:00 8 сентября. Участие в конкурсе примут фотографии, сделанные и опубликованные с 20 августа по 8 сентября.